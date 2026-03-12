Pellegatti conferma: «Ribadisco che Allegri rimarrà solo in un caso. Sul mercato e su Modric dico questa cosa»

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, è tornato a parlare del futuro di Massimiliano Allegri e non solo: le dichiarazioni

Intervenendo ai microfoni di Radio Rossonera, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026/27.

PAROLE – «Per il futuro di Allegri dipende semplicemente se il prossimo anno ci sarà condivisione o no. Se capirà che c’è condivisione rimarrà, altrimenti, se arriveranno altri André, andrà via. La partita del derby è Modric. Del Piero diceva: “Sono qui per vedere Modric”. Sergio Ramos è venuto qui per vedere Modric. Mandzukic è stato invitato da Modric. Quindi oggi Modric è il Maldini quando Beckham ha detto: “Voglio venire al Milan per provare l’emozione di giocare con Maldini”. Ecco perché quelli che “Oh Casemiro costa troppo” rappresentano la solita divisione del Milan. Al Milan l’anno prossimo serve un Casemiro, Modric può essere il giocatore che attira. Attenzione a non sottovalutare gli altri effetti di Modric. Marotta ha detto: “C’è Modric e il resto del campionato italiano”. Così superiore che i 40 anni ci sono, ma se guardo la partita ieri è difficile pensare che avesse più anni di Barella, in termini di corsa, tamponare, venire avanti, eccetera. Straordinario, è stata una grande intuizione di Tare. Se lasciassero fare! Un po’ meno André e un po’ più Casemiro, magari cambia qualcosa.

Quando ho visto Tomori per terra con Maingan che chiama ho pensato solo “datemi Disasi”. Non che sia un fenomeno, ma ha più esperienza di Odogu».