Pellegatti snobba lo scudetto: «Sono 11 punti di distacco, ora conta questo»

Carlo Pellegatti ha parlato a Tutti Convocati dicendo la sua sul cammino del Milan e la lotta scudetto in Serie A

LOTTA SCUDETTO – «Sono 11 punti di distacco contro una squadra che ha vinto 4-2 a Roma. Lo trovo offensivo anche nei confronti della Juventus che gioca stasera. L’importante è che il Milan vinca e faccia bene l’Europa League. Escluso il mese di ottobre non c’è grande differenza tra Milan e Inter»

PIOLI – «Io tifo per il Milan, non Pioli in e Pioli out. Intanto i 52 punti li ha fatti. Mi auguro che il Milan vada avanti così. Vincere 7 partite su 9 non è una cosa facile..»