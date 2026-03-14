Pellegatti su Furlani: «AD via dal Milan? Opzione che sta prendendo quota da quando…»

Pellegatti, noto giornalista, ha commentato le voci che vorrebbero l’addio di Giorgio Furlani dal Milan a fine stagione

Le recenti indiscrezioni lanciate da Ivan Zazzaroni a TMW Radio hanno scosso l’ambiente rossonero, ipotizzando un imminente addio dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, Furlani potrebbe “salutare la compagnia” al termine della stagione poiché Gerry Cardinale avrebbe in mente un nuovo corso. Il nome indicato per la successione è quello di Massimo Calvelli, attuale CEO dell’ATP, una figura che garantirebbe un profilo internazionale e sportivo di alto livello, facilitando anche i rapporti con il Direttore Sportivo Igli Tare. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato con la consueta cautela le parole del collega:

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PAROLE – «È un tema questo degli eventuali cambi di organigramma che ricorre, soprattutto dopo l’uscita di Elliot. Gerry Cardinale secondo il direttore del Corriere dello Sport avrebbe altre idee per il futuro, per esempio quella di mettere Calvelli che è un uomo forte di Cardinale come AD. Non so se avverrà, per quanto riguarda le tempistiche, per quello che sapevo io, non dovrebbe andare via Furlani, se dovesse andare via, prima di ottobre, perchè a ottobre c’è la firma del bilancio e difficilmente si manda via l’amministratore delegato prima di questa cosa e difficilmente arriva un amministratore delegato che deve firmare un bilancio stilato da altri. Dovesse andar via quindi credo non prima di ottobre. Se non fosse così chiaro che giugno sarebbe il mese più logico».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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