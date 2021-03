Pellegatti a MN24: «Meitè non sfigura, ma ci saranno altre soluzioni»

In esclusiva ai microfoni di Milan News 24, Carlo Pellegatti ha rilasciato qualche dichiarazione su Souhailo Meitè

In una lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni, Carlo Pellegatti si è soffermato sulla situazione di Souhailo Meitè. Il centrocampista di proprietà del Torino sta vivendo mesi di alti e bassi ed il Milan sta ragionando su un suo possibile riscatto a fine stagione. Ecco le parole del giornalista rossonero:

«Per quanto riguarda Meitè, il riscatto è di 8 milioni di euro quindi verranno fatte altre valutazioni. C’è da considerare il ritorno di Pobega o altre soluzioni come l’arrivo di Pessina. Il centrocampista del Torino non sfigura tra i quattro di centrocampo secondo me. Ha giocato bene in campo internazionale soprattutto nella partita di Manchester ed, immaginando un Milan in Champions League, qualsiasi campo sarà meno pesante dell’Old Trafford.»