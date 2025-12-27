Pedullà annuncia: «Da febbraio si entra nel vivo dell’affare Vlahovic-Milan». Ecco tutti i dettagli

Pedullà parla così della trattativa del Milan per Dusan Vlahovic: febbraio sarà un mese cruciale. Ecco tutti i dettagli

Il mercato del Milan si infiamma con una notizia che potrebbe stravolgere gli equilibri della Serie A. Secondo l’esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Dusan Vlahovic, individuato come l’obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Un ruolo chiave in questa operazione sarebbe giocato da Massimiliano Allegri: il tecnico toscano, infatti, avrebbe espresso il forte desiderio di tornare ad allenare il centravanti serbo, convinto di poter estrarre da lui il massimo potenziale tecnico e realizzativo.

La strategia milanista sembra essere già in una fase avanzata. Pedullà ha confermato che ci sono stati primi contatti significativi tra la dirigenza del Milan e l’entourage del calciatore. Queste conversazioni non riguarderebbero solo il futuro di Vlahovic, ma toccherebbero anche altre pedine, come l’affare legato a Filip Kostic. L’idea di approdare in rossonero a parametro zero rappresenta un’opzione concreta e seria per l’attaccante, attirato dalla prospettiva di un progetto tecnico ambizioso e dalla guida di un allenatore che già conosce bene.

Pedullà, da febbraio il via libera definitivo alla trattativa

Il calendario dell’operazione è già segnato sul taccuino degli esperti: a partire dal mese di febbraio, la trattativa entrerà nel vivo. Essendo il calciatore in scadenza di contratto, il Milan potrà legalmente affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del serbo senza dover passare per il club di appartenenza. La concorrenza non manca, ma il legame con Allegri e la solidità del club di via Aldo Rossi pongono il Milan in pole position per quello che si preannuncia come il colpo più clamoroso del 2025.