Pedullà critica i dirigenti del Milan e punta il dito sugli errori fatti in estate: le parole del giornalista

Pedullà parla del Milan e critica così il mercato estivo dei rossoneri: ecco le parole del giornalista sulla dirigenza

La sconfitta subita contro il Napoli in Supercoppa Italiana ha scoperchiato il vaso di Pandora in casa Milan. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, il match ha messo a nudo i limiti strutturali di una rosa costruita con scelte estive che ora presentano il conto. Nel mirino finisce soprattutto la retroguardia: la prestazione di Koni De Winter è stata definita “inattendibile” dal giornalista, che ha sottolineato come l’attaccante azzurro Hojlund lo abbia letteralmente “portato al bar”, evidenziando una fragilità preoccupante per una squadra che punta ai vertici.

Le critiche di Pedullà non risparmiano la gestione complessiva del reparto offensivo. Per l’esperto di mercato, è “allucinante” che a fine dicembre Massimiliano Allegri non disponga ancora di una prima punta di peso capace di far salire la squadra e gestire il possesso nei momenti di difficoltà. Questi errori di pianificazione, secondo Pedullà, sono macchie gravi che rischiano di compromettere l’intera stagione se non verranno corretti immediatamente durante la finestra invernale di riparazione.

Pedullà, Missione Fullkrug per salvare la stagione di Allegri

Il rimedio individuato per curare l’attacco rossonero porta il nome di Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, attualmente al West Ham ma ormai ai margini del progetto inglese, è l’obiettivo numero uno per regalare a Massimiliano Allegri quel riferimento fisico che manca terribilmente nello scacchiere tattico. La trattativa per il prestito dell’attaccante è in fase avanzatissima: Allegri ha bisogno di certezze e Fullkrug rappresenta il profilo d’esperienza ideale per dare peso a un reparto che, finora, ha pagato a caro prezzo l’assenza di un vero “pivot” d’area di rigore.