Pedullà duro su Milan Juve: «Capisco che bisogna raggiungere l’obiettivo, ma con questo spettacolo meglio restare a casa»

Pedullà duro su Milan Juve. Le parole del giornalista sul proprio canale Youtube nella sua analisi del big-match di domenica privo di emozioni

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato con toni molto severi lo 0-0 tra Milan e Juventus andato in scena a San Siro. Il giornalista ha espresso tutta la sua delusione per una partita giudicata povera di contenuti tecnici, intensità e ambizione, nonostante il peso della posta in palio nella corsa Champions League.

IL GIUDIZIO SULLA PARTITA – «Se vi siete un po’ addormentati, io sinceramente lo capisco e quindi ho preferito non svegliarvi. Forse avrei voluto essere svegliato da voi, perché sono abituato ai Milan-Juve e Juve-Milan di una volta, non i due 0-0 di quest’anno. Questa partita qui non saprei cosa scegliere e capisco tutto, son tutti felici, bisogna raggiungere l’obiettivo, ma a me è sembrata una delle interpretazioni di Milan Juve più allucinanti, tra virgolette degli ultimi anni, perché non c’era la volontà, non c’era un criterio di gioco».

LA PROTESTA DEI TIFOSI E IL RITMO BASSO – «E ripeto, se ti sta bene il risultato, puoi decidere di speculare, però nel giorno della protesta dei tifosi del Milan per il caro biglietti è meglio restare a casa. Se questo deve essere lo spettacolo, al netto dell’opportunità che tu hai di fare un punto, perché al Milan secondo posto evidentemente non interessa».

Infine, il giornalista ha allargato il discorso alla classifica, evidenziando come il vantaggio sulle inseguitrici venga considerato sufficiente, ma senza dimenticare la necessità di proporre qualcosa in più sul piano del gioco.

IL TEMA CLASSIFICA – «Siamo in un campionato in cui arriviamo alla fine di questa stagione e con un netto anticipo e scendere da cinque a tre punti di vantaggio sulle altre, su chi insegue, mi riferisco al Como e alla Roma che hanno vinto entrambe e viene ritenuto un vantaggio più che sufficiente, quindi capisco il risultato, ma non si può giocare una partita così sotto traccia, sotto ritmo. Cosa ricordate di questa partita?».

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