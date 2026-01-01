Pazzini parla così del Milan di Allegri: «Squadra sottovalutata, ora c’è grande unione e…»

Pazzini, intervenuto a Pressing, ha parlato così del Milan di Allegri e della corsa Scudetto: ecco le parole dell’ex attaccante

Durante l’ultima puntata di Pressing, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ha espresso il suo parere sul momento del Milan targato Max Allegri. Secondo Pazzini, la squadra milanista è attualmente sottovalutata per lo scudetto, pur riconoscendo che, a livello di pura qualità della rosa, si trovi un gradino sotto rispetto a corazzate come Napoli e Inter. L’analisi si sposta poi sulla gestione delle energie, sottolineando come l’assenza di impegni europei possa diventare l’asso nella manica dei rossoneri.

Pazzini ha infatti ricordato che: « Da qui in poi avrà una sola partita alla settimana, quindi potrebbe sfruttare questa cosa come aveva fatto il Milan di Pioli ». Questo vantaggio competitivo permetterebbe ad Allegri di preparare al meglio ogni sfida, puntando su un centrocampo che l’ex bomber ammette di apprezzare particolarmente e su una tenuta difensiva che appare finalmente solida e collaudata.

Pazzini, solidità difensiva e il nodo del centravanti

Non mancano però le incognite, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Pazzini ha evidenziato un paradosso: « Hanno trovato un super Pulisic che segna come un vero nove che però non è un nove ». Nonostante l’apporto realizzativo dell’americano, resta il dubbio sulla mancanza di un centravanti di ruolo capace di reggere il peso dell’attacco nei momenti decisivi della stagione.

Tuttavia, il clima che si respira a Milanello è radicalmente cambiato rispetto all’anno passato. Dopo una stagione negativa, i risultati positivi di questi mesi hanno riportato il necessario entusiasmo. Pazzini conclude sottolineando che « ora c’è grande unione in tutto l’ambiente rossonero, anche con i tifosi », elemento che, unito all’esperienza di un tecnico che « sa come si sta in alto », potrebbe spingere il Milan oltre i propri limiti tecnici.