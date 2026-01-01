Mercato Milan, si guarda in casa del PSV per rafforzare il centrocampo: in arrivo il Reijnders bis? I dettagli

Mercato Milan, Tare guarda in casa del PSV per migliorare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri: i dettagli

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Igli Tare — noto per la sua capacità di scovare talenti in mercati meno battuti, come dimostrato in passato con il colpo Milinković-Savić alla Lazio — starebbe già pianificando il futuro del Milan. Il nuovo direttore sportivo rossonero avrebbe messo nel mirino tre profili internazionali per rinforzare la mediana offensiva, puntando su giocatori giovani ma già capaci di incidere ad alti livelli. Gli obiettivi principali sembrano essere i talentuosi greci Chrīstos Mouzakitīs dell’Olympiacos (classe 2006) e Kōnstantinos Karetsas del Genk (classe 2007).

Tuttavia, il nome che scalda maggiormente l’ambiente è quello di Ismael Saibari, gioiello del PSV Eindhoven classe 2001. Il centrocampista marocchino, dotato di passaporto belga e quindi tesserabile come comunitario, si sta mettendo in grande luce in Champions League sotto la guida di Peter Bosz. Nonostante il Milan avesse già valutato il suo profilo in estate per sostituire Tijjani Reijnders (ceduto al Manchester City), i piani sono ora slittati verso una strategia a lungo termine.

Mercato Milan, Saibari nel mirino per il 2026: Cifre e Concorrenza

Secondo il portale ‘Africafoot’, il club rossonero starebbe pensando con insistenza a Saibari per la stagione 2026-2027. Il giocatore, assistito dalla stessa agenzia di Noa Lang, ha una valutazione di circa 27 milioni di euro, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Su di lui, infatti, è segnalato anche l’interesse di top club come Inter e Siviglia, pronti a dare battaglia per assicurarsi uno dei trequartisti più prolifici del panorama europeo. Il Milan di Igli Tare cercherà di sfruttare i propri ottimi rapporti con l’entourage del giocatore per battere la concorrenza e regalare una nuova freccia offensiva ad Allegri.