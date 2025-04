Condividi via email

Pavlovic e il retroscena da brividi con Ibrahimovic: «Alla sua chiamata ho reagito in questo modo». Le sue recenti dichiarazioni

Pavlovic, difensore centrale del Milan ex Salisburgo, ha rilasciato un’intervista a Mozzart Sport. Di seguito raccontato un bel retroscena con Ibrahimovic.

SUL MERCATO DELL’ESTATE 2024 – «In estate c’erano anche club inglesi. Poi prima dell’Europeo ho sentito Ibrahimović per la prima volta. Non avevo idea di essere nel mirino del Milan. Quando mi ha chiamato e ho visto quanto mi volevano non ho pensato ad altro».