Pavlovic: «Addio a gennaio? Vi dico questo. In estate quando ho sentito Ibra non ho pensato ad altro»

Pavlovic, difensore centrale del Milan, arrivato nell’ultimo calciomercato estivo, ha rilasciato un’intervista a Mozzart Sport.

VOCI A GENNAIO – «Mio addio lo scorso gennaio? Sono state scritte cose di ogni tipo e sinceramente non ho avuto contatti con nessun altro club. E nessuno mi ha detto: ‘Dovresti andare via’».

SUL MERCATO DELL’ESTATE 2024 – «In estate c’erano anche club inglesi. Poi prima dell’Europeo ho sentito Ibrahimović per la prima volta. Non avevo idea di essere nel mirino del Milan. Quando mi ha chiamato e ho visto quanto mi volevano non ho pensato ad altro».

SULLA STAGIONE – «Questa è una stagione estremamente negativa per il Milan. Qui è l’esatto opposto di come gioco io e giocavo a Salisburgo: pressing alto, linee alte, aggressività. All’inizio è stato difficile, c’è ancora molto margine di miglioramento per gli aspetti tattici».