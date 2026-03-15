HANNO DETTO
Pavlovic a Dazn: «Troppi errori, non siamo riusciti a mettere pressione all’Inter. Leao? Devo essere onesto e dire che…»
Pavlovic a Dazn ha parlato nel post partita di Lazio Milan. Le parole del difensore serbo in merito alla sconfitta che segna la lotta sucedetto
Al termine della sfida tra Lazio e Milan, conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 1-0, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrale serbo ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, riconoscendo come gli errori commessi soprattutto nel primo tempo abbiano condizionato l’andamento della partita.
GLI ERRORI DEL MILAN – «Abbiamo fatto un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati. La Lazio ne ha approfittato. Dovevamo essere più calmi con la palla e creare di più. Ma è il calcio, stasera evidentemente la Lazio è stata la squadra migliore».
Il difensore ha poi commentato anche la corsa scudetto, sottolineando come la gara dell’Olimpico rappresentasse una grande occasione per accorciare le distanze dalla vetta della classifica e mettere pressione all’Inter.
LA CORSA SCUDETTO – «Potevamo mettere pressione vincendo questa partita, ma anche prima abbiamo avuto un sacco di occasioni per avvicinarci al primo posto. Sono triste che non abbiamo vinto stasera e non abbiamo messo pressione all’Inter».
Infine Pavlovic ha parlato anche dell’episodio legato alla sostituzione di Rafael Leao, spiegando di non aver assistito direttamente alla scena ma sottolineando come situazioni simili siano normali nel calcio.
LA SOSTITUZIONE DI LEAO – «Se devo essere onesto non l’ho visto dal campo. Ma sono cose normali nel calcio, c’è tanta pressione e ci sono tante emozioni. Ognuno vuole fare del suo meglio per aiutare».
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