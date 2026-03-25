Pavlovic Milan, il difensore serbo protagonista con la nazionale: ricevuto un premio, con lui anche un ex Milan

Pavlovic Milan, il difensore serbo entra nella storia della sua nazionale ricevendo un premio per le presenze. Con lui anche altre due conoscenze della Serie A

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan e pilastro della Nazionale serba, si prepara a vivere un’altra sosta da protagonista con la maglia della Serbia. Nonostante il recente cambio di commissario tecnico dopo il mancato accesso ai Mondiali, il centrale rossonero resta una pedina fondamentale nello scacchiere della selezione balcanica.

Nel corso di questa pausa internazionale, la Serbia sarà impegnata in due amichevoli: la prima è in programma venerdì alle ore 21 a Villarreal contro la Spagna, mentre la seconda si giocherà martedì alle ore 18 a Backa Topola contro l’Arabia Saudita.

Il premio per le 50 presenze

Nel frattempo, Pavlovic ha ricevuto un importante riconoscimento dalla sua federazione per aver raggiunto e superato le 50 presenze con la maglia della Nazionale. Il difensore del Milan è attualmente a quota 52 partite con la Serbia, un traguardo che certifica la sua continuità e il suo ruolo centrale nel gruppo.

Insieme a lui sono stati premiati anche due volti noti del calcio italiano: Luka Jovic, ex attaccante rossonero, e Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo con un lungo passato in Serie A.

Attraverso i propri canali social, Pavlovic ha commentato così il riconoscimento ricevuto: «Grato, onorato e orgoglioso di aver raggiunto le 50+ presenze con la Serbia e aver ricevuto il Golden Ball. Rappresentare il mio paese è sempre un onore immenso».

Un traguardo significativo per il difensore serbo, che continua a confermarsi come uno degli elementi più affidabili sia in Nazionale che nel Milan, dove resta un punto di riferimento per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

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