Calciomercato Milan, sirene turche per Pavlovic: il Galatasaray ci prova, lo scenario per l’estate

Calciomercato Milan, il Galatasaray ci prova di nuovo per Pavlovic ma per i rossoneri il calciatore è incedibile

Il rendimento esponenziale di Strahinja Pavlovic sta scatenando un vero e proprio intrigo internazionale di mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Varini, il Galatasaray sarebbe tornato a bussare con decisione alla porta del Milan per il difensore serbo. Già nella scorsa sessione invernale, il club di Istanbul aveva tentato l’affondo con un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, proposta che la dirigenza rossonera aveva rispedito al mittente senza troppi complimenti.

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Oggi, però, lo scenario è radicalmente cambiato: le prestazioni dominanti in Serie A hanno fatto lievitare la valutazione del centrale classe 2001.

Calciomercato Milan, Pavlovic: incedibile o plusvalenza certa?

La crescita di Pavlovic sotto la guida di Allegri è stata verticale, tanto che — come sottolineato da Marco Varini — la sua valutazione attuale ha toccato quota 40 milioni di euro. Il CIES lo indica addirittura come il giocatore più prezioso della rosa rossonera nel marzo 2026, con una stima che oscilla tra i 50 e i 58 milioni.

Qualsiasi offerta che arriverà la prossima estate, dunque, non potrà discostarsi molto dalla base dei 40 milioni per sperare di intavolare una trattativa. Il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a privarsi del suo leader difensivo, ma l’interesse combinato di Galatasaray e Chelsea obbligherà la società a una profonda riflessione sulle strategie future.