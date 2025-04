Condividi via email

Pavlovic analizza la stagione: «Estremamente negativa per il Milan, lasciatemi però dire questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Pavlovic, difensore centrale del Milan ex Salisburgo, ha rilasciato un’intervista a Mozzart Sport. Di seguito le sue parole sull’attuale stagione in corso.

SULLA STAGIONE – «Questa è una stagione estremamente negativa per il Milan. Qui è l’esatto opposto di come gioco io e giocavo a Salisburgo: pressing alto, linee alte, aggressività. All’inizio è stato difficile, c’è ancora molto margine di miglioramento per gli aspetti tattici».