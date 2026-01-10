Pavlovic Milan, bufera sul gesto antisportivo: tante critiche verso il difensore rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio tra i rossoneri e il Grifone continua a far discutere, ma questa volta non per le scelte tattiche o per il risultato del campo. Al centro delle polemiche è finito Strahinja Pavlovic, il possente difensore centrale serbo noto per la sua fisicità prorompente e il carattere battagliero, protagonista di un episodio che ha scatenato l’ira della stampa sportiva. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” in edicola oggi, il calciatore del Diavolo si sarebbe reso colpevole di un gesto decisamente deprecabile nei minuti finali della sfida di San Siro.

Il “revival” di Maspero: il dischetto rovinato

L’episodio incriminato è avvenuto poco prima che Nicolae Stanciu, il fantasista rumeno del Genoa dotato di una tecnica raffinata e grande visione di gioco, calciasse il rigore decisivo per le sorti del match. Le immagini hanno mostrato Pavlovic intento a “scavare” e rovinare il dischetto del rigore per destabilizzare l’avversario. Il risultato? Stanciu ha calciato il penalty altissimo sopra la traversa, fallendo l’occasione del sorpasso.

Il quotidiano romano ha duramente attaccato il difensore dei rossoneri, paragonando la sua condotta a quella storica di Riccardo Maspero nel derby della Mole del 2001, quando il granata sabotò il dischetto portando all’errore di Marcelo Salas. Per il CdS, un comportamento così palesemente antisportivo avrebbe dovuto portare all’espulsione immediata del giocatore e alla conseguente ripetizione del tiro dagli undici metri, sostenendo che il Genoa sia stato gravemente danneggiato dall’accaduto.

Il clima in casa Milan: la posizione di Allegri e Tare

L’episodio mette in imbarazzo la nuova gestione tecnica e dirigenziale del club di via Aldo Rossi. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato per riportare disciplina e mentalità vincente, si trova a dover gestire un caso spinoso che va a intaccare l’immagine di correttezza che il tecnico ha sempre preteso dalle sue squadre. Allegri, da uomo di campo esperto, sa che queste tensioni possono costare care in termini di squalifiche.

Parallelamente, anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, stratega del mercato e garante del codice etico dello spogliatoio, dovrà valutare se prendere provvedimenti interni. Sebbene Pavlovic sia un elemento prezioso per la retroguardia del Diavolo, certi atteggiamenti rischiano di oscurare quanto di buono fatto finora nella rincorsa alle posizioni di vertice. Resta da capire se la procura federale deciderà di intervenire su un caso che ha riacceso il dibattito sul fair play nel calcio moderno.