Milan Genoa, i primi tempi sono un problema dei rossoneri di Allegri. Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato dei rossoneri sta vivendo una fase cruciale. Attualmente, il Diavolo occupa la seconda posizione in classifica, con 39 punti raccolti in 18 giornate: un bottino che ricalca esattamente la marcia trionfale della stagione 2021-2022. Tuttavia, come sottolineato dal “Corriere dello Sport” nell’edizione odierna, per restare in scia dell’Inter (avanti di tre lunghezze) e difendersi dal Napoli, la squadra deve risolvere un enigma tattico non indifferente: la discrepanza di rendimento tra la prima e la seconda frazione di gioco.

L’approccio alle partite: il tallone d’Achille del Diavolo

Secondo i dati analizzati dalla nota testata sportiva, il Milan di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per portare la sua celebre gestione dei momenti della partita — fatica enormemente a sbloccare i match nei primi 45 minuti. Negli ultimi due mesi, in otto incontri disputati, i rossoneri sono andati al riposo in vantaggio solo due volte. Questo trend è apparso evidente nelle recenti sfide contro Verona, Cagliari e Genoa, dove l’avvio è stato caratterizzato da una manovra lenta e prevedibile.

I numeri non mentono: il club di via Aldo Rossi ha prodotto 98 tiri nei primi tempi contro i ben 159 della ripresa. Anche gli xG (Expected Goals) e i gol effettivi subiscono un’impennata verticale dopo l’intervallo. Questo significa che il Milan diventa letale solo quando le distanze tra i reparti si allungano e la stanchezza affiora negli avversari.

La strategia di Tare e la gestione della rosa

Nonostante Allegri continui a ribadire pubblicamente che l’obiettivo primario resta il posizionamento tra le prime quattro, è chiaro che l’ambiente sogni il tricolore. Per farlo, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare — dirigente albanese dal fiuto infallibile per il talento internazionale e architetto della nuova rosa — sta monitorando attentamente come migliorare l’organico per offrire più alternative a partita in corso. Finora, infatti, il tecnico ha avuto poche possibilità di stravolgere la squadra dalla panchina a causa di alcune assenze pesanti.

Il recupero di pedine fondamentali come Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di spaccare le difese con la sua velocità, e l’inserimento graduale di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco arrivato per garantire fisicità in area, saranno determinanti per invertire la rotta già dai primi minuti di gioco. Se il Diavolo riuscirà a migliorare l’intensità iniziale, la lotta per il titolo sarà aperta fino all’ultima giornata.