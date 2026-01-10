Infortunio Gimenez, il messicano punta al recupero: fissata la data del rientro

Infortunio Gimenez, il recupero rappresenta la priorità dello staff medico rossonero per riavere il centravanti messicano, fermo da ottobre

Il reparto offensivo di Max Allegri, il tecnico livornese che predilige attaccanti fisici e pronti al sacrificio, dovrà fare a meno ancora per qualche mese di uno dei suoi petardi più preziosi. Santiago Gimenez, il prolifico centravanti messicano arrivato per garantire gol e profondità alla manovra del Diavolo, sta attraversando la fase più delicata del suo percorso riabilitativo. Il calciatore è lontano dai campi di gioco dallo scorso 28 ottobre, quando scese in campo nel pareggio per 1-1 tra gli orobici dell’Atalanta e il club meneghino.

Il percorso dopo l’operazione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, il percorso di guarigione dell’attaccante procede secondo i piani stabiliti. Dopo l’intervento chirurgico alla caviglia subito il 18 dicembre, l’obiettivo è ora ritrovare la condizione atletica ottimale. Per un calciatore con la struttura fisica di Gimenez, noto per la sua capacità di proteggere palla e finalizzare cross dalle fasce, il recupero della piena mobilità articolare è fondamentale per evitare ricadute.

Obiettivo aprile e le sirene di mercato

Il quotidiano sottolinea come la data cerchiata in rosso sul calendario sia quella di metà aprile. Per quella data, Santi Gimenez punta a tornare a disposizione per dare il proprio contributo nella volata finale contro i nerazzurri e le altre pretendenti al titolo. C’è però un obiettivo ulteriore che spinge il messicano a non forzare i tempi: i Mondiali estivi che si disputeranno negli Stati Uniti, dove l’attaccante vuole arrivare al top della forma per trascinare la propria nazionale.

Mentre il giocatore lavora a Milanello, non mancano le indiscrezioni sul suo futuro. Nonostante il lungo stop, il talento dell’ex Feyenoord continua ad attirare l’attenzione dei club esteri. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un interesse della Premier League, in particolare da parte del Sunderland, club storico inglese che vorrebbe puntare sulla sua voglia di riscatto. Tuttavia, la priorità del calciatore e del club rossonero resta il ritorno al gol con la maglia del Diavolo.