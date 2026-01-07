Milanello
MN24 – Infortunio Santiago Gimenez, l’attaccante arrivato da poco a Milanello. I dettagli
Infortunio Santiago Gimenez, il messicano è arrivato da poco a Milanello: inizia l’iter riabilitativo dell’attaccante ex Feyenoord
Il 2026 di Santiago Gimenez riparte ufficialmente dai cancelli di Milanello. Come anticipato da Milannews24, l’attaccante messicano è tornato nel centro sportivo rossonero per iniziare la fase riabilitativa dopo l’intervento chirurgico alla caviglia destra subito lo scorso 18 dicembre ad Amsterdam.
Infortunio Santiago Gimenez, il calvario: da ottobre all’operazione
La stagione dell’ex Feyenoord si è interrotta bruscamente il 28 ottobre nel match contro l’Atalanta. Nonostante i tentativi di recupero conservativo e le speranze di Massimiliano Allegri di riaverlo per il derby o la Supercoppa, il dolore persistente ha spinto il giocatore e il club verso la soluzione radicale:
- L’intervento: Una pulizia artroscopica eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs per risolvere l’instabilità dell’articolazione che lo condizionava da mesi.
- I numeri pre-stop: Prima dell’infortunio, Gimenez stava faticando a trovare la via del gol, con 0 reti in 9 presenze, nonostante un lavoro prezioso per la squadra nel nuovo sistema di Allegri.
Tempi di recupero: quando lo rivedremo?
Il ritorno a Milanello è un segnale positivo, ma la strada per il campo è ancora lunga. Secondo le stime mediche e le parole di Allegri in conferenza stampa:
- Rientro previsto: Il messicano dovrebbe tornare a disposizione tra fine febbraio e inizio marzo.
- Le partite a rischio: Salterà sicuramente tutto il mese di gennaio e gran parte di febbraio, puntando al rientro definitivo per il match contro la Cremonese o, nel migliore dei casi, per il derby di ritorno contro l’Inter.
- Mercato di riparazione: Proprio la lunga assenza di “Santi” ha spinto Igli Tare a chiudere l’acquisto di Niclas Füllkrug, diventato ora il riferimento centrale insieme a Leão.
