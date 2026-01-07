MN24 – Infortunio Santiago Gimenez, l’attaccante arrivato da poco a Milanello. I dettagli

Infortunio Santiago Gimenez, il messicano è arrivato da poco a Milanello: inizia l’iter riabilitativo dell’attaccante ex Feyenoord

Il 2026 di Santiago Gimenez riparte ufficialmente dai cancelli di Milanello. Come anticipato da Milannews24, l’attaccante messicano è tornato nel centro sportivo rossonero per iniziare la fase riabilitativa dopo l’intervento chirurgico alla caviglia destra subito lo scorso 18 dicembre ad Amsterdam.

Infortunio Santiago Gimenez, il calvario: da ottobre all’operazione

La stagione dell’ex Feyenoord si è interrotta bruscamente il 28 ottobre nel match contro l’Atalanta. Nonostante i tentativi di recupero conservativo e le speranze di Massimiliano Allegri di riaverlo per il derby o la Supercoppa, il dolore persistente ha spinto il giocatore e il club verso la soluzione radicale:

L’intervento: Una pulizia artroscopica eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs per risolvere l’instabilità dell’articolazione che lo condizionava da mesi.

I numeri pre-stop: Prima dell'infortunio, Gimenez stava faticando a trovare la via del gol, con 0 reti in 9 presenze, nonostante un lavoro prezioso per la squadra nel nuovo sistema di Allegri.

Tempi di recupero: quando lo rivedremo?

Il ritorno a Milanello è un segnale positivo, ma la strada per il campo è ancora lunga. Secondo le stime mediche e le parole di Allegri in conferenza stampa:

Rientro previsto: Il messicano dovrebbe tornare a disposizione tra fine febbraio e inizio marzo .

Il messicano dovrebbe tornare a disposizione tra . Le partite a rischio: Salterà sicuramente tutto il mese di gennaio e gran parte di febbraio, puntando al rientro definitivo per il match contro la Cremonese o, nel migliore dei casi, per il derby di ritorno contro l’Inter.

Salterà sicuramente tutto il mese di gennaio e gran parte di febbraio, puntando al rientro definitivo per il match contro la o, nel migliore dei casi, per il contro l’Inter. Mercato di riparazione: Proprio la lunga assenza di “Santi” ha spinto Igli Tare a chiudere l’acquisto di Niclas Füllkrug, diventato ora il riferimento centrale insieme a Leão.

