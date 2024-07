Pavlovic Milan, così il serbo ha convinto tutti: i tre MOTIVI che hanno fatto invertire la rotta ai rossoneri. Le ultime notizie

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato i motivi per cui il Milan ha deciso di abbandonare di fatto la pista che portava ad Emerson Royal e concentrarsi su Pavlovic del Salisburgo.

Stando a quanto si apprende il centrale serbo piace per le caratteristiche (aggressivo, deciso nei tackle e forte di testa) e perchè può giocare con Tomori o in coppia con Thiaw. Inoltre, in casa rossonera c’è la convinzione che Kalulu possa rappresentare una valida alternativa a destra e perciò non serva investire in quella porzione di campo.