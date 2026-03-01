HANNO DETTO
Pavlovic a DAZN: «Una partita molto difficile. Grazie al mister mi sento bene e cresco molto»
Pavlovic al termine di Cremonese Milan, dove è stato protagonista con un gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN
Al termine di Cremonese-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è stato autore del gol dello 0-1 al 90′.
Una rete pesantissima che ha consentito alla squadra di Allegri di conquistare 3 punti importanti nella lotta Champions League e di tenere viva un’ultimissima fiammella nella corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni:
SULLA PARTITA – «Una partita molto molto difficile, la cosa importante erano i 3 punti. E ora andiamo al Derby con una vittoria».
GRAZIE AD ALLEGRI – «Sono contento della mia stagione. Grazie al mister, con lui mi sento molto bene e cresco molto».
