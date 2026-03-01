Connect with us

HANNO DETTO

Pavlovic a DAZN: «Una partita molto difficile. Grazie al mister mi sento bene e cresco molto»

Published

5 ore ago

on

By

Pavlovic

Pavlovic al termine di Cremonese Milan, dove è stato protagonista con un gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Al termine di Cremonese-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è stato autore del gol dello 0-1 al 90′.

Una rete pesantissima che ha consentito alla squadra di Allegri di conquistare 3 punti importanti nella lotta Champions League e di tenere viva un’ultimissima fiammella nella corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA«Una partita molto molto difficile, la cosa importante erano i 3 punti. E ora andiamo al Derby con una vittoria».

GRAZIE AD ALLEGRI«Sono contento della mia stagione. Grazie al mister, con lui mi sento molto bene e cresco molto».

LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO CREMONESE-MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×