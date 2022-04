Paura per Maguire: allarme bomba in casa del capitano dello United. Episodio da incubo per il difensore

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, avrebbe ricevuto un allarme bomba presso la sua abitazione dove vive con la fidanzata e i due bambini.

Non è chiaro chi sia stato l’artefice (o gli artefici) del gesto: la polizia locale sta effettuando le indagini, fa sapere Sky Sports UK. Il giocatore è da mesi nell’occhio del ciclone per prestazioni considerate non all’altezza da parte dei suoi tifosi. Dopo aver subito una minaccia, Maguire ha sporto denuncia presso la polizia che ha subito effettuato un’ispezione nella casa del difensore inglese.