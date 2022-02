Paura Manchester City: aereo dirottato e possibile pericolo di vita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aereo che trasportava il Manchester City è stato dirottato a causa della tempesta Dudley

Momenti di paura per il Manchester City al ritorno dalla trasferta in Portogallo. L’aereo che trasportava Pep Guardiola e i calciatori dei citizens è stato costretto ad atterrare a Liverpool a causa della tempesta Dudley. Inoltre, il Met Office, il servizio metereologico nazionale, ha addirittura parlato di “possibile pericolo di vita” dopo aver diramato l’allarme per l’arrivo della violenta perturbazione.

DICHIARAZIONE CITY– «Possiamo confermare che l’aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester».