Passerini: «Il Milan è maturato, consapevolezza reale non di facciata»

Carlos Passerini intervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua sul Milan in chiave lotta scudetto in Serie A:

MILAN MATURO – «Il Milan è maturato, percepisco una serenità e una consapevolezza non di facciata, ma reale».

SQUADRA GIOVANE – «Il Milan è una squadra giovane, ma in questo percorso ha imparato un pochino a gestire le fasi del campionato. Da quello che mi arriva da Milanello capisco che la squadra la sta vivendo con il mood giusto».

PIOLI E MALDINI – «Pioli e Maldini sono stati bravi a far capire alla squadra che ci si deve provare, ma non è un obbligo, questo per una squadra giovane è una differenza sostanziale»