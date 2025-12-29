Passerini raffredda gli entusiasmi sul ritorno in campo di Leao: «Non sicuro che lo rivedremo a Cagliari, ecco perché»

Passerini, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle condizioni di Rafael Leao: ecco le parole del giornalista

Le notizie che arrivano da Milanello raffreddano l’ottimismo delle ultime ore riguardo al recupero di Rafael Leao. Nonostante il ritorno parziale in gruppo, le sensazioni in vista della trasferta in Sardegna non sono affatto positive. Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini, ha espresso forti perplessità sul suo impiego: «Su Leao non sono sicuro che lo rivedremo: il Milan non è ancora convinto e sicuro che possa esserci a Cagliari».

Il problema principale risiede nella risposta fisica del giocatore durante gli sforzi più intensi. Il fastidio persiste e si manifesta in un momento specifico della prova atletica: «Sente dolore quando scatta ad alta velocità». Questo dettaglio mette in serio dubbio la sua presenza nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri, poiché lo staff medico non intende forzare i tempi rischiando uno stop più lungo in un momento chiave della stagione.

Passerini, Nkunku e Füllkrug: le alternative di Allegri

Se l’assenza del numero 10 dovesse essere confermata, Allegri dovrà fare affidamento sulle soluzioni alternative che hanno dato segnali positivi nell’ultimo turno di campionato. Passerini ha infatti sottolineato come la squadra stia trovando nuove risorse offensive: «Ieri si è svegliato Nkunku e Füllkrug darà sana competizione». Il risveglio del francese e la solidità del centravanti tedesco offrono garanzie tattiche importanti.

Il Milan si presenta quindi a Cagliari con un dubbio pesante ma con una consapevolezza diversa nei propri mezzi. La gestione di Leao richiederà estrema cautela: l’obiettivo è riaverlo al 100% della condizione, evitando che un rientro prematuro possa peggiorare la situazione. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori test, ma ad oggi la sua maglia da titolare appare sempre più lontana.