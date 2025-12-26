Pasqualin scettico su Füllkrug: «Non credo sia la soluzione ideale per il Milan. Ecco perché»

Pasqualin analizza l’arrivo dell’attaccante tedesco al Milan. Ecco le parole del procuratore sul colpo rossonero

All’interno della rubrica “A tu per tu” su TuttoMercatoWeb.com, Claudio Pasqualin, storico procuratore e presidente di AvvocatiCalcio, ha espresso le sue perplessità riguardo alla strategia del Milan nel reparto offensivo. Pur riconoscendo la necessità oggettiva della squadra di Allegri di intervenire sul mercato, Pasqualin non sembra convinto della scelta ricaduta sul centravanti del West Ham.

L’analisi di Pasqualin si sofferma sulla differenza tra il coprire una lacuna numerica e il trovare il profilo tecnico capace di fare la differenza: «Il Milan ha preso Fullkrug? Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale», ha dichiarato il decano dei procuratori. Secondo il suo parere, l’acquisto del tedesco risponde correttamente alla ricerca di un profilo specifico, ma la qualità del giocatore potrebbe non essere sufficiente per le ambizioni rossonere.

Pasqualin: «Non basta il numero nove»

Il commento di Pasqualin si chiude con una riflessione più ampia sul valore intrinseco dell’operazione, sottolineando come l’identikit tattico non garantisca automaticamente il successo: «Come ruolo sì, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante». Per l’avvocato, dunque, l’innesto di Füllkrug rischia di essere solo una soluzione di facciata che non risolve i problemi strutturali dell’attacco milanista, lasciando aperti i dubbi sulla reale efficacia del centravanti tedesco nel contesto della Serie A.