Pasotto e un Milan tra obiettivo Champions e sogno Scudetto: la strategia di Allegri per gestire la pressione

Pasotto analizza il momento rossonero: «Max non pronuncia la parola tricolore, ma la classifica sorride»

Secondo Marco Pasotto, la stagione del Milan sta vivendo su un doppio binario comunicativo e tecnico. Da un lato c’è la strategia di Massimiliano Allegri, che dall’inizio del campionato evita accuratamente di nominare la parola Scudetto. Il tecnico continua a indicare Inter e Napoli come le uniche favorite, ribadendo che l’obiettivo minimo e vitale per la società resta il ritorno in Champions League. Questa tattica ha lo scopo evidente di proteggere Milanello dalla pressione, scaricandola interamente sulle avversarie.

Pasotto, Fullkrug non basta a questo Milan

Tuttavia, la realtà dei numeri racconta una storia diversa. Nonostante le recenti delusioni in Coppa Italia e Supercoppa, che hanno frenato l’entusiasmo dell’ambiente, il Milan occupa una posizione di classifica che non permette più di nascondersi. Il dominio mostrato negli scontri diretti autorizza a sognare in grande, anche se restano nodi critici da sciogliere: la fragilità difensiva e la difficoltà cronica contro le squadre di bassa classifica.

Il mercato ha già portato un rinforzo con l’arrivo di Füllkrug, ma secondo il giornalista della Rosea questo innesto non può bastare da solo a colmare il gap. Per puntare concretamente alla seconda stella e non limitarsi al “minimo sindacale” del quarto posto, i rossoneri avranno bisogno di maggiore compattezza e, probabilmente, di ulteriori interventi mirati per dare ad Allegri una rosa davvero completa in ogni reparto.