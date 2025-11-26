Pasotto e la carica che può arrivare dal derby. Il Milan di Allegri è... grande con le grandi: le sue parole

Pasotto parla così del Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. La squadra di Allegri si conferma grande con le grandi: le sue parole

Marco Pasotto, in un’analisi su gazzetta.it, ha commentato la strategia di Massimiliano Allegri di minimizzare il valore e le ambizioni del Milan. Il giornalista ha citato le frasi del tecnico, come il definire Inter e Napoli favorite per lo scudetto o lo sminuire l’importanza del derby come “snodo” cruciale. Tuttavia, secondo Pasotto, dopo l’ultima vittoria nella stracittadina, sarà sempre più difficile per Allegri mantenere la squadra “sotto coperta”.

Come si può negare lo status di grande squadra, si chiede il giornalista, quando il Milan ha dimostrato di vincere con le big come Bologna, Napoli, Roma e Inter, oltre ad aver strappato un pareggio sul campo della Juventus a Torino?

Pasotto e Allegri: La Settimana Serena Trasformata In Boost Totale

Il Diavolo si conferma “grande con le grandi”, accontentando la prima richiesta di Allegri di trascorrere una settimana serena. Pasotto ritiene che il risultato del derby vada ben oltre la semplice serenità. La vittoria, che prolunga un circolo virtuoso di successi ereditato dalla stagione precedente, rappresenta un vero e proprio “boost” che coinvolge tutti gli aspetti, da quello mentale a quello ambientale. Pasotto conclude che, nonostante gli sforzi di Allegri per deviare l’attenzione e abbassare le aspettative, i risultati ottenuti in campo, specialmente contro le rivali dirette, rendono il Milan una protagonista innegabile della lotta al vertice.