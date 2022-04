Dinamo Kiev, annunciate una serie di amichevoli con lo slogan partite per la pace: Milan, Barça, PSG e Ajax fra le avversarie

Come riportato da Tuttomercatoweb.com la Dinamo Kiev ha annunciato una serie di partite amichevoli, che serviranno a raccogliere aiuti per la popolazione ucraina colpita duramente dalla guerra contro la Russia, che si giocheranno fra aprile e giugno 2022 contro alcune grandi del calcio europeo sotto lo slogan “Partita per la pace. Fermiamo la guerra”. Fra le avversarie annunciate dal club ucraino sui propri canali social si leggono i nomi di Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcellona, Milan, Ajax, Benfica, Sporting Lisbona, Basilea, Steaua Bucarest e Legia Varsavia.

La squadra intanto è attesa a Bucarest dal tecnico Mircea Lucescu per riprendere gli allenamenti dalla giornata di domani e iniziare a prepararsi a questa serie di amichevoli per beneficenza.