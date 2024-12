Parolo su Morata: «Gli viene chiesto uno sforzo difensivo maggiore: non è Giroud ma...»

Parolo: «Morata non è Giroud, la differenza si vede. In area è cambiato, gioca così». L’analisi del commentatore sull’attaccante del Milan

Parolo, commentatore di Dazn, ha fatto un’analisi su Morata. Queste le parole sull’attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Morata arriva poco al tiro perche in fase difensiva gli viene chiesto un sforzo maggiore: tante volte copre più lui di Leao. Questo venir fuori dovrebbe aiutare Leao e Pulisic che è l’unico a farlo. Dentro l’area Morata è cambiato nell’evoluzione del suo percorso: da attaccante puro di razza a uno che gioca più per la squadra, più da seconda punta che da prima punta. In area si muove con meno cattiveria, non è Giroud e si vede tutta la differenza. Le qualità comunque le ha».