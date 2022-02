Parolo: «Fossi un giocatore del Milan sarei arrabbiato per il pari a Salerno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn del pareggio tra Milan e Salernitana

«Contro la Salernitana la cosa più difficile il Milan l’aveva fatta, e cioè sbloccare la partita. Poi non lo so…ci sono stati due errori di due totem del Milan, Maignan e Tomori. Ci possono stare questi errori una volta ogni tanto, ma se fossi un giocatore del Milan sarei sicuramente arrabbiato per il pareggio a Salerno, ma vedendo la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo poi non è così male.»