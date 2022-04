Paro: «Pellegri? È giovane, deve crescere, si sta impegnando tanto»

Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky, dopo la gara del Torino contro la Lazio: le sue parole

PELLEGRI – «Cosa gli ho detto? Era dispiaciuto per aver perso quella palla nel finale. E’ giovane e deve crescere, ha fatto gol che per lui è importante, si sta impegnando tanto e abbiamo un ottimo rapporto. Non ce l’avevo con lui, ci stavamo confrontando. Eravamo dispiaciuti di aver pareggiato un’altra partita all’ultima»