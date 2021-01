Parma, torna D’Aversa per la missione salvezza. Liverani terzo esonero del campionato

Krause congeda Liverani dopo il 3-0 contro l’Atalanta, e richiama D’Aversa, ancora sotto contratto. Ora l’ambiente deve ritrovare la serenità perduta

I presidenti sono meno impulsivi più del solito, perché mai come in questa stagione condizionata dall’emergenza sanitaria, un esonero può costare caro. In tutti i sensi. Krause ha pazientato fino alla sconfitta contro l’Atalanta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Liverani. Sollevato dall’incarico nella mattinata di ieri, terzo allenatore della A a fare le valigie dopo Maran e Iachini. Altro dato che fa riflettere: appena 5 i cambi in panchina in serie A ai nastri di partenza rispetto all’anno scorso.

