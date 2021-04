Parma-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

: i rossoneri impegnati nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 10 aprile alle ore 18:00. Partita cruciale per gli uomini di Pioli, chiamati alla reazione dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria. Abbandonata ormai ogni speranza di Scudetto , il Diavolo deve guardarsi alle spalle: Juventus, Atalanta e Napoli sono distanti pochissimi punti e la lotta Champions si preannuncia più infuocata che mai. Sarà fondamentale per il Milan conservare lucidità e ritrovare qualità nelle prestazioni per portare a casa un obiettivo importante.

Parma-Milan è in programma sabato 10 aprile 2021 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Parma-Milan, ultime e probabili formazioni

PARMA – Diversi gli indisponibili per gli emiliani: Karamoh, Inglese, Brunetta, Sohm, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Zirkzee, Mihaila, Cyprien e Osorio. D’Aversa schiererà il consueto 4-3-3. In difesa, a protezione di Sepe, agiranno Conti, Bani, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo spazio a Kucka, Kurtic e Man. Davanti, a supporto dell’unica punta Pellè, agiranno sulle fasce Man e Gervinho.

MILAN – Mister Pioli recupera Leao, Mandzukic e Brahim Diaz. Ancora out Maldini, Calabria e Romagnoli. In difesa spazio a Dalot e Theo Hernandez sulle fasce, mentre al centro confermata la coppia Kjaer-Tomori. In mediana Kessie e Bennacer. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Leao e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3) – Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All.: D’Aversa

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Parma-Milan, i precedenti con Maresca

Fabio Maresca arbitrerà il Milan nel match di sabato contro il Parma. Sarà il 10° incrocio tra l’arbitro campano ed i rossoneri. Ecco tutti i precedenti. Lo score recita 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione il fischietto di Napoli ha diretto la squadra di Pioli nella vittoria contro il Torino a San Siro. Prima di quel match, i rossoneri venivano da 4 gare senza vittoria con il classe ’81 come arbitro.

Parma-Milan, i precedenti

Il Milan torna allo stadio Tardini di Parma per la 34esima volta nella sua storia. Il bilancio recita di 16 vittorie rossonere, 9 pareggi e 8 sconfitte. Negli ultimi anni però, il Diavolo ha sempre ottenuto buoni risultati in terra ducale. Negli anni ’00 infatti, su 16 confronti sono solo 3 le sconfitte contro 8 successi. Da ricordare il rocambolesco 4-5 nella 2° giornata della stagione 2014/15. L’ultima vittoria del Parma risale invece all’anno precedente, un successo per 3-2 dove andò in gol l’allora ex rossonero Antonio Cassano.