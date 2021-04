Milan: la qualificazione Champions vale molto più di 40 milioni di euro

Milan: Premi UEFA, sponsor, potenziali ricavi ma la qualificazione Champions non è solo questione di soldi serve anche per…

«La Champions vale più di 40 milioni» – così scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Il Milan è all’ultima curva: per cercare di evitare che le inseguitrici lo raggiungano, non ha più margine di errore da qui sino al termine del campionato.

L’accesso alla Coppa passa anche dalla provincia, come contro il Parma affamato di punti. Ad attenderlo vi sono premi UEFA, sponsor e potenziali ricavi: ma la qualificazione Champions non è solo questione di soldi, serve anche per trattenere i big, attirare i campioni e consolidare il progetto di Elliott.