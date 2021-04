Milan al gran completo: per la rincorsa Champions rientrano tutti

Il Milan ritrova tutti i suoi infortunati, da Rafael Leao a Brahim Diaz passando per Mandzukic: Pioli ha bisogno di tutti

Col rientro di Rafael Leao, Brahim Diaz e Mandzukic, il Milan ritrova tutti gli effettivi per l’importante rush finale in campionato. Le ultime nove decisive partite che valgono l’agognato ritorno in Champions. Pioli potrà così ruotare la rosa e cercare di fare quei punti necessari ad assicurarsi la matematica partecipazione.

CORONAMENTO DI UN PERCORSO – La grande possibilità di scelta, peculiarità mai avuta durante il corso dell’annata, permetterà ai rossoneri di gestire le forze e di coronare un percorso nato a gennaio di un anno fa.