Milan Brugge, la protesta dei tifosi rossoneri continua: a San Siro c’è ancora il silenzio

Milan Brugge, la protesta dei tifosi rossoneri contro la società continua: a San Siro c’è ancora il silenzio. Atmosfera surreale in Champions League

I tifosi del Milan sono in protesta contro la società e per questo stanno rimanendo in silenzio durante il primo tempo della partita contro il Brugge. Come già avvenuto sabato scorso contro l’Udinese.

Atmosfera surreale, considerando l’importanza della sfida di Champions League della squadra di Fonseca, chiamata a vincere a tutti i costi dopo le sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen.

