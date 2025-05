Ambrosini non le manda a dire sulla stagione del Milan: «Due trofei non bastano, questa cosa non può succedere!». Le ultimissime sui rossoneri

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha criticato la stagione rossonera che si sta per concludere. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA STAGIONE – «Troppe volte non ha sfruttato l’occasione per mostrare le proprie qualità. Non ci si può accontentare di due coppe se poi non si compete per l’obiettivo minimo del club, il quarto posto in campionato».