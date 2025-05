Ambrosini avverte il Milan: «Due coppe non bastano per salvare la stagione, troppe volte è mancata questa cosa. Sulla finale di Coppa Italia...»

Ambrosini avverte il Milan: «Due coppe non bastano per salvare la stagione, troppe volte è mancata questa cosa». Le ultimissime notizie

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni su Conceicao, la stagione e la finale di Coppa Italia.

LA FINALE DI COPPA – «In finale si azzerano tutti i pensieri su passato e futuro. L’unico obiettivo è alzare la coppa. Il Milan venerdì aveva la testa più libera del Bologna, in corsa per la Champions. La Coppa Italia invece è un obiettivo comune: non so chi avrà più pressione».

LA STAGIONE – «Troppe volte non ha sfruttato l’occasione per mostrare le proprie qualità. Non ci si può accontentare di due coppe se poi non si compete per l’obiettivo minimo del club, il quarto posto in campionato».

NUOVO MODULO – «La squadra adesso ha una quadratura e un’energia migliore rispetto a qualche mese fa. Il Milan ha sempre avuto una rosa forte, ma un contesto collettivo oliato esalta le qualità dei singoli».