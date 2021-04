Disastro Milan, il confronto con l’Inter nelle ultime 10 giornate

Il Milan delle ultime 10 giornate ha un ruolino di marcia per nulla positivo. Champions a rischio con questo passo

Il Milan delle ultime 10 giornate ha un ruolino di marcia per nulla positivo. In questo lasso di tempo, ovvero dall’inizio del girone di ritorno, i rossoneri hanno perso ben 11 punti nei confronti dell’Inter, dicendo addio al primo posto in classifica e ai sogni scudetto.

Ancora più significativo è il confronto con le concorrenti per la Champions League: l’Atalanta e il Napoli hanno guadagnato 5 punti, la Lazio 4, la Juventus 3. Solo la Roma ha fatto peggio, raccogliendo 14 punti in 10 gare.

La classifica delle ultime 10 giornate:

Inter 28

Atalanta 22

Napoli 22

Lazio 21

Juventus 20

Milan 17

Udinese 15

Bologna 14

Genoa 14

Roma 14

Torino 11

Hellas Verona 11

Spezia 11

Sassuolo 10

Sampdoria 10

Fiorentina 9

Cagliari 8

Benevento 8

Parma 7

Crotone 3