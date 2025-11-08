Parma Milan, che beffa per la squadra di Allegri: non accadeva da oltre un anno

Parma Milan, i rossoneri hanno subito una rimonta dopo essere andati sul doppio vantaggio. Non accadeva da maggio 2024

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di consolidamento per il Milan di Massimiliano Allegri si è trasformato in una lezione amara di calcio. La trasferta al Tardini contro il Parma si è conclusa con un doloroso pareggio, maturato dopo che i rossoneri erano riusciti a portarsi sul rassicurante doppio vantaggio di 0-2, grazie alle reti di Alexis Saelemaekers – l’esterno belga noto per la sua corsa e duttilità – e, su rigore, di Rafael Leão, il fantasista portoghese e leader tecnico della squadra.

Il 2-2 finale ha il sapore della sconfitta per i meneghini, che non sono riusciti a gestire il match dopo aver subito la rete di Bernabé allo scadere del primo tempo. La rimonta del Parma nel secondo tempo, orchestrata dal giovane tecnico Carlos Cuesta, evidenzia un problema di tenuta mentale e concentrazione nel Diavolo.

Statistiche Spietate: Un Precedente Che Fa Male

La statistica emersa al triplice fischio rende ancora più amaro il boccone per il Milan e per il suo esperto tecnico Massimiliano Allegri. Questa è la prima volta che i rossoneri pareggiano una partita in Serie A dopo essere stati in vantaggio di due gol da oltre un anno e mezzo.

L’ultimo precedente risale infatti al 25 maggio 2024, quando il Milan fu bloccato sul 3-3 dalla Salernitana. Questo dato non è solo una curiosità statistica, ma un campanello d’allarme sulla gestione del risultato. Per una squadra che punta al titolo, concedere il rientro agli avversari da una posizione di doppio vantaggio è un lusso che non ci si può permettere. Il pareggio, pur portando un punto, lascia l’impressione di due punti persi per strada.

La Lezione del Tardini: Mantenere la Concentrazione

Il pareggio subito dal Diavolo al Tardini deve fungere da monito per il prosieguo del campionato 2025/2026. Nonostante la solidità difensiva generale mostrata finora, l’episodio di oggi, in cui la squadra ha mostrato una preoccupante fragilità dopo il gol subito nel recupero del primo tempo, necessita di una profonda riflessione.

Allegri dovrà lavorare intensamente sulla psicologia dei suoi campioni per assicurarsi che il Milan impari a blindare le vittorie, specialmente quando si trova in una posizione di netto vantaggio.