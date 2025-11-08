Connect with us

Parma Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Parma Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Tardini nel match che vale l’undicesima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Parma-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match del Tardini valido per l’undicesima giornata di Serie A

20:45 – Si comincia

20:50 – Molto mobile Modric in questo avvio, presente in diverse zone

21:00 – Il Milan la sblocca con Saelemaekers

21:03 – L’ex Cutrone segna ma in netto fuorigioco

21:10 – Rigore confermato dopo una lunga on field review e Leao trasforma

