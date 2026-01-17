Parma Milan Femminile 0-0: scialbo pareggio per la squadra di Bakker. Il resoconto del match

Parma Milan Femminile 0-0: le ragazze di Bakker non riescono ad andare oltre il pareggio a reti bianche. Il resoconto del match

Il Milan Femminile apre il suo 2026 con un pareggio a reti bianche nella trasferta di Noceto contro il Parma. Una gara di sofferenza per le rossonere, che sono riuscite a strappare un punto prezioso grazie soprattutto alla prestazione del loro estremo difensore e alla tenuta della retroguardia nei momenti di massima pressione crociata.

Parma Milan Femminile 0-0, l’analisi del match: Milan in tenuta difensiva

La squadra rossonera ha faticato a trovare il ritmo nella prima frazione, rischiando in diverse occasioni di andare sotto nel punteggio:

Giuliani Provvidenziale: Il portiere rossonero è stato senza dubbio il migliore in campo. Decisiva la sua opposizione su Kajan in avvio e, soprattutto, il riflesso con cui ha sradicato il pallone dai piedi di Distefano lanciata a rete al 10′.

Il portiere rossonero è stato senza dubbio il migliore in campo. Decisiva la sua opposizione su Kajan in avvio e, soprattutto, il riflesso con cui ha sradicato il pallone dai piedi di Distefano lanciata a rete al 10′. Sofferenza e Errori: La manovra rossonera ha risentito di alcune imprecisioni in fase di impostazione, come quella di De Sanders che ha regalato una palla gol a Benedetti, fortunatamente non sfruttata dalle padrone di casa.

La manovra rossonera ha risentito di alcune imprecisioni in fase di impostazione, come quella di che ha regalato una palla gol a Benedetti, fortunatamente non sfruttata dalle padrone di casa. Crescita nel Finale: Dopo aver subito il gioco del Parma per gran parte della gara, il Milan ha alzato il baricentro negli ultimi dieci minuti. Le occasioni più nitide per il colpaccio sono arrivate dai piedi di Renzotti (tiro potente di destro alto di poco) e dalla conclusione dalla distanza di Soffia, che ha sfiorato il palo.

Punto di ripartenza

Nonostante manchi ancora la brillantezza sotto porta, il Milan porta a casa un clean sheet importante che muove la classifica. La solidità mostrata nel finale di gara è il segnale che la squadra ha la forza fisica per restare nel match fino all’ultimo, anche nelle giornate meno ispirate dal punto di vista del palleggio.

