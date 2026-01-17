Milan femminile, 5 assenti per la gara con il Parma: le ultime dall’infermeria. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Femminile si appresta ad affrontare una sfida cruciale in campionato contro il Parma, ma deve fare i conti con un’infermeria affollata che condiziona pesantemente le scelte tecniche. La formazione delle rossonere arriverà al fischio d’inizio con ben cinque defezioni importanti, un ostacolo non da poco per il percorso di crescita del club meneghino.

Il bollettino medico ufficiale: la situazione infortuni

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della società (Fonte: Bollettino Medico AC Milan), la situazione medica è critica. Tra i pali mancherà Selena Babb, portiere olandese dalla grande fisicità e reattività, costretta ai box dopo un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro. In difesa, l’assenza di Nadine Sorelli, giovane promessa del reparto arretrato e punto fermo delle nazionali giovanili, peserà molto; la calciatrice è stata infatti sottoposta a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra.

Il centrocampo e l’attacco non sorridono: Chanté Dompig, attaccante esterna rapida e abile nel dribbling, si ferma per un problema muscolare al flessore destro. Stagione finita purtroppo per Aurora Gemmi, giovane centrocampista di talento, che ha affrontato la ricostruzione del crociato anteriore sinistro. Infine, non sarà della partita Sara Zanini, giocatrice versatile tatticamente, che è stata aggregata alla formazione Primavera per rinforzare il settore giovanile.

L’influenza del nuovo corso: l’ombra di Allegri e Tare

Anche se si parla di calcio femminile, l’intera struttura del Diavolo respira un’aria nuova grazie ai recenti innesti societari. Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, tecnico toscano plurititolato noto per la sua gestione meticolosa delle risorse umane, osserva con attenzione lo sviluppo di tutto il comparto sportivo, portando quella mentalità vincente necessaria a superare le emergenze.

Parallelamente, il lavoro del nuovo DS del Milan, Igli Tare, dirigente di respiro internazionale ed esperto scopritore di talenti, è fondamentale per monitorare come la rosa delle rossonere possa essere integrata in futuro, garantendo profondità a un organico attualmente colpito dalla sfortuna. Sotto la supervisione di Tare, la società punta a creare una sinergia totale tra calcio maschile e femminile, ottimizzando i processi di recupero e scouting.

Verso la gara con il Parma

Nonostante le 5 assenze, il Milan scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti. La grinta e la determinazione delle rossonere saranno messe alla prova in una gara che richiede sacrificio. Con la guida strategica di figure come Allegri a ispirare l’ambiente e la competenza di Tare sul mercato, il futuro del Diavolo rimane ambizioso, nonostante le difficoltà momentanee del campo.