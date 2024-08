Parma Milan, nel mirino anche Theo: «Ha commesso questi due grande ERRORI». La PAGELLA del terzino francese

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non ha risparmiato nemmeno Theo Hernandez dopo il ko del Milan ieri sera al Tardini contro il Parma. Questa la pagella del francese.

THEO HERNANDEZ 4,5 – Non rincorre Man sull’1-0 del Parma e non sfonda in attacco. Superficiale nella testa e pesante nelle gambe. Theo non c’è e se non c’è lui è molto probabile che non ci sia neanche il Milan.