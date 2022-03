Pareggio Milan Femminile: centrato un record, ecco quale

Il Milan Femminile ha pareggiato contro la Roma nel match al Tre Fontane. La Figc ha pubblicato sui social i gol e gli highlights del match

Serviva un risultato utile per spazzare via gli incubi della scorsa settimana, e così è stato per il Milan femminile: 1-1 il risultato finale contro la Roma al Tre Fontane, pareggio che lascia accesa la speranza nella lunga lotta al secondo posto in campionato. Prestazione ad alta intensità per le rossonere, risposta caparbia da parte della Roma, e al gol Thomas nel primo tempo risponde Andressa Alves nella ripresa.

Dopo Sassuolo e Napoli, per le rossonere si tratta della prima volta nella sua storia in cui collezionano tre pareggi consecutivi in Serie A.