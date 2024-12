Paratici Milan, le voci non trovano conferma: può davvero arrivare come nuovo DS?

Paratici Milan, clamorosa indiscrezione sull’ex dirigente della Juve! Sarà lui il nuovo DS del club rossonero? La situazione

Importante aggiornamento fornito da Currò, noto giornalista, sul proprio profilo di X in merito al futuro societario del Milan.

La notizia che Gerry Cardinale potrebbe restare fino al 2028 non è stata accolta con euforia. Anche Ibra, consulente personale di Cardinale, è in difficoltà. Tuttavia le voci sull’arrivo a luglio nella dirigenza sportiva dell’ex ds della Juve Fabio Paratici non trovano conferma.