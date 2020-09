Paquetà, se ne va l’ultimo ‘fallimento’ di Leonardo dopo Piatek e Higuain

Lucas Paquetà era stato acquistato da Leonardo. Se ne va uno degli errori di mercato del dirigente brasiliano

Lucas Paquetà ha salutato il Milan proprio oggi per andare al Lione. Il giocatore era stato comprato per 35 milioni di euro da Leonardo, ex direttore sportivo del Milan. Proprio il dirigente aveva voluto portare in rossonero l’ex Flamengo, oltre che Kris Piatek, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Questi ultimi due non hanno mai lasciato il segno con la maglia del Milan, mentre il polacco ha vissuto dei mesi positivi.

Tuttavia, anche Piatek a gennaio è stato ceduto in Germania all’Hertha Berlino dopo un avvio di stagione disastroso. L’era Leonardo così si chiude definitivamente con la cessione proprio di Paquetà in Francia.