Panucci sul Milan: «Fonseca ha ottimi giocatori: in Europa è una buona squadra, in Italia...»

Fonseca Milan, Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha analizzato il momento della squadra di Paulo Fonseca: le dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset in occasione del World Legends Padel Tour in corso di svolgimento a Dubai, Christian Panucci ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Il Milan ha ottimi giocatori: in Italia è un’ottima squadra, in Europa è una buona squadra. Ci si aspetta qualcosa di più però dal Milan in campionato, ma sta facendo una fase difensiva complicata in questo momento».