Panucci difende Leao: «Per me può essere un nove atipico. Quando si fa un dibattito su questo ragazzo si ignora quello che è»

Panucci difende Leao. Le parole del difensore ex Milan, Real e Roma, tra le altre, in riferimento dell’attaccante portoghese e la lotta scudetto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Panucci, ex difensore del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri e la lotta scudetto, soffermandosi in particolare su Rafael Leao e sulla sfida contro il Napoli di Antonio Conte.

PANUCCI SU LEAO – «Per me può essere un nove, coi difensori che ci sono oggi in Italia, ma chiaramente atipico. Non a caso, quando fatica a veder palla si allarga a sinistra. Io difenderò sempre Leao. Perché ogni volta si fa un dibattito su questo ragazzo, ignorando quello che è: uno che accende e spegne la luce, ma quando pigia l’interruttore fa la differenza. È anche ora di finirla di dire che Leao è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita. Lui è semplicemente così, a corrente alternata».

NAPOLI MILAN E LA CORSA SCUDETTO – «Verso Napoli-Milan? Durissima per i rossoneri, perché Conte ha pian piano recuperato tutti i suoi uomini. Io sono convinto che senza infortuni il Napoli sarebbe lì con l’Inter. Giocare senza otto o nove giocatori alla volta è molto più che un alibi per Antonio».

Le parole di Panucci sottolineano quindi il valore di Leao, invitando a giudicarlo per quello che è realmente, ma anche la difficoltà del prossimo impegno per il Milan, chiamato a confrontarsi con un Napoli in crescita nella fase decisiva della stagione.

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